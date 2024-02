Die betroffenen JVA-Beamten, die der Angeklagte als Geiseln genommen hatte, waren nicht zum Prozessauftakt gekommen. Sie wurden am zweiten Prozesstag befragt. "Ich hatte Todesangst", sagte ein 26 Jahre alter Beamter am 29. Januar im Landgericht Magdeburg. Er beschrieb, wie der Angeklagte warm angezogen und mit auf Hüfthöhe vorgehaltener, vermeintlicher Waffe in der Zellentür stand, als er zur Nacht eingeschlossen werden sollte. Der 32 Jahre alte Häftling habe gesagt, er wolle jetzt raus. Der Vollzugsbeamte habe Alarm ausgelöst und den Gefangenen bis in den Freistundenhof gebracht. Es sei auch ein Schuss gefallen. Auch ein weiterer Beamter berichtete von Todesangst. Der Fluchtversuch des Halle-Attentäters scheiterte.



Panikattacken und Schlaflosigkeit



Der 26 Jahre alte Vollzugsbedienstete erklärte, er sei krankgeschrieben und in psychologischer Behandlung. Er habe viele Träume, in denen der Angeklagte auftauche. Ein 40-Jähriger, der ebenfalls Geisel war, berichtete von erheblichen psychischen und körperlichen Problemen, er habe Panikattacken, leide unter Schlaflosigkeit, seine körperliche Leistungsfähigkeit sei eingeschränkt. Beide Beamte sind derzeit nicht mehr aktiv im Dienst. Sie treten im Prozess als Nebenkläger auf.