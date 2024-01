Bildrechte: imago/Köhn

Verhandlung ab nächster Woche Halle-Attentäter vor Prozess nach Sachsen-Anhalt verlegt

Hauptinhalt

17. Januar 2024, 06:19 Uhr

Der Halle-Attentäter ist zurück in Sachsen-Anhalt. Der 32-Jährige muss sich in der kommenden Woche wegen einer Geiselnahme in der JVA Burg vor Gericht verantworten. Deswegen wurde er aus Wolfenbüttel in die Jugendhaftanstalt Raßnitz verlegt.