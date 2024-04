Die Meckelsche Anatomische Sammlung in Halle gibt Einblicke in die Medizingeschichte.

Teile der Sammlung sind derzeit in einer Sonderausstellung zu sehen.

Die Ausstellung erinnert an den Gründer der Sammlung, Johann Friedrich Meckel.

Der klar gegliederte, sachliche Backsteinbau steht am Rande des einstigen Universitätsklinikums in der halleschen Innenstadt. "Anatomie" steht da seit 1880 selbstbewusst in großen dunklen Lettern über dem Eingangsportal. Das führt auch zu den Meckelschen Sammlungen, die hier unter dem Dach ihre Heimstatt gefunden haben. Dort wartet eine imposante Vitrinenlandschaft mit einer schier unglaublichen Vielfalt und Anzahl an anatomischen und entwicklungspathologischen Präparaten auf. Diese liefern Wissenschaftlern aus aller Welt bis heute genügend Forschungsstoff.

Historische Lehr- und Forschungssammlung

Die Meckelschen Sammlungen zeigen u.a. Anomalien (Missbildungen), bei Mensch und Tier: So wurden doppelköpfige Kälber, siamesische Zwillinge oder menschliche Torsi ohne Gliedmaßen für die Sammlung präpariert und dienen seitdem vor allem als Anschauungsmaterial für angehende Mediziner. Bildrechte: MDR/Anja Nititzki

Das sei deren ureigenster Zweck, verweist Kuratorin Claudia Steinicke auf die wesentliche Aufgabe der Sammlung: "Es war damals schon bei der Gründung kein Museum, kein Kuriositätenkabinett, sondern eine reine Lehr- und Forschungssammlung." Damals – vor 300 Jahren – hätte es eben einen Mangel an Leichen gegeben, an denen anatomische Kenntnisse vermittelt werden konnten. So wären die Anatome jener Zeit gezwungen gewesen, dauerhafte Präparate herzustellen.

Auch heute sei die Sammlung mit ihren für den Laien oft imposant und kurios anmutenden Exponaten eben keine Publikumsschau. Allerdings gibt es seit geraumer Zeit eine öffentliche Führung, bei der mit nötigem Sachverstand einmal im Monat historische, ethische und medizinische Zusammenhänge erläutert werden können.

Bildrechte: Institut für Anatomie und Zellbiologie Die Sonderausstellung jedoch ist ohne Anmeldung und Beschränkung an drei Nachmittagen in der Woche zugänglich. Dazu wurde ein kleinerer Schau-Raum mit besonderen Exponaten bestückt, die vor allem den Werdegang der Sammlung beschreiben. Dort beeindruckt gleich in der ersten Vitrine ein präparierter menschlicher Torso, der den Blick auf die inneren Organe zulässt. Deren Lage ist ungewöhnlich: Sie sind spiegelverkehrt angeordnet bei diesem Situs inversus totalis. Das sei, so Claudia Steinicke, nicht nur ein historisch sehr wichtiges Präparat, weil es zu den ältesten in der Sammlung gehöre und noch aus der Ära von Johann Friedrich Meckel dem Älteren stamme, es sei auch extrem selten, dass hier die Leber eben links sei und das Herz rechts.

Sonderschau zeigt Original-Präparate

Dann zeigt Claudia Steinicke auf ein Hühnerskelett, das auf den ersten Laien-Blick wenig verrät. Doch der Zeigefinger der Sammlungskuratorin verweist auf den hinteren Teil und auf zwei, wenn auch verkümmerte, weitere Beinchen: "Das ist der Meckel-Hahn!" Das Tier hat tatsächlich vier Beinchen gehabt und wuchs auf dem Hühnerstall von Meckel Senior auf, bevor er dann präpariert worden und schließlich auch in der Sonderausstellung zu sehen ist. Nicht alle Exponate sind leichte Kost, auch deshalb sollten die Besucher mindestens 16 Jahre alt sein, verweist Claudia Steinicke auf eine weitere Besonderheit im Institut.

Allerdings steht nicht nur dieser kleine Sonderausstellungsraum für die nächsten drei Monate unkompliziert für Besucher offen. Auch die zahlreichen Vitrinen des vergleichend-anatomische Sammlungsbereichs sind zugänglich. Der umfasst Skelette von Fischen, Amphibien, Reptilien und Säugetieren sowie viele Feucht- und Weichtierpräparate. Allein hier sind etwa 3.500 Exponate zu sehen, die meist noch aus der Meckelschen Privatsammlung stammen.

Restriktiver sei der Zugang zum human-anatomischen Bereich. Das habe auch seinen Grund in noch offenen Fragen zur Provenienz einzelner Positionen. Vor allem, wenn ein kolonialer Zusammenhang vermutet werden könne, beschreibt Claudia Steinicke die aktuelle Diskussion. Das betrifft beispielsweise Schädel oder Körperteile, die der hallesche Forschungsreisende Riebeck im 19. Jahrhundert sammelte. Da werde aber intensiv geforscht, um solche weißen Stellen in der Biografie der Sammlung zu tilgen.

Meckel und Söhne – eine Anatomen-Dynastie

Der Sammlungsgründer Johann Friedrich Meckel der Ältere hinterließ nach seinem Tod 1774 alle Präparate seinem Sohn, der ebenfalls Medizin studiert hatte und 1779 an die hallesche Universität als Anatomie-Professor berufen wurde. Im Gepäck hatte dieser Philipp Friedrich Theodor Meckel (1755–1803) die Sammlung seines Vaters, die er dann wiederum seinem Sohn übergab. Auch der führte als Arzt und Anatom die Familientradition mit dem Blick auf die bereits auf mehrere Tausend Exemplare angewachsene Kollektion fort.

