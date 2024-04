Dadurch, dass Lina Heinicke aus Beesenstedt stammt, ist sie tief verwurzelt mit ihrem Verein. Bereits in der Jugend hat sie Fußball beim SV gespielt, hat vor dem Projekt in der Alt-Herren-Mannschaft trainiert und ist auch selbst als Trainerin im Jugendbereich tätig. Ein Grund mehr, warum sie sich so gut in das Team integrieren konnte. Die Männer stehen hinter ihr und stärken der 23-Jährige den Rücken, wann immer das nötig ist.