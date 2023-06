Die Zugeständnisse für günstigen Strom sind eine weitere Zusicherung an Intel. Erst am Montag hatten die Bundesregierung und der Chiphersteller Verträge unterschrieben, die eine Förderung der Chipfabrik in Höhe von fast zehn Milliarden Euro vorsehen. Insgesamt sollen rund 30 Milliarden Euro in den Bau der Chipfabrik in Magdeburg investiert werden.