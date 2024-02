Mike Andrys ist seit 1990 Fahrlehrer und kennt auch die kulturellen Unterschiede beim Autofahren. Einigen Fahrschülern müsse er erst die Grundlagen beibringen. In manchen Ländern würden Ampel nur als "Empfehlung" verstanden, erzählt Andrys. Hier in Deutschland wäre das ein Problem: Wenn ein Fahrschüler an einer grünen Ampel halten würde, weil er nicht wisse, ob andere an einer roten Ampel stehen bleiben, gäbe es Chaos und ein Bußgeld, so der Fahrlehrer.