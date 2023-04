Wandersaison startet Gipfelglück: Wie kommt eigentlich das Bier auf die Bergbaude?

Hauptinhalt

Ein weiter Blick über die Berge, laue Frühlingsluft, Vogelzwitschern und Kilometer in den Beinen. Was gibt es Schöneres, als ein Sitzplatz am Gipfel und ein kaltes Getränk? Auf Sachsens Höhen und Aussichtspunkten locken Bergwirtschaften als Schlüssel zum Glück. Doch wie kommt eigentlich das Bier auf die Baude? MDR SACHSEN hat zwei Bergwirtschaften in der Sächsischen Schweiz und in der Lausitz besucht.