Gedenken am 13. Februar Dresdner Stadtgesellschaft zur Menschenkette aufgerufen

12. Februar 2024, 14:42 Uhr

Eine geschlossene Menschenkette soll am Dienstag in Dresden ein Zeichen für Frieden, Menschenwürde und Toleranz setzen. Am 13. Februar vor 79 Jahren ist die Stadt bombardiert worden, rund 25.000 Menschen kamen dabei ums Leben. Auf zwei Friedhöfen soll der Opfer des Zweiten Weltkriegs gedacht werden. Insgesamt sind für Dienstag 25 Veranstaltungen in der sächsischen Landeshauptstadt angemeldet.