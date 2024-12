Heinzig würde trotz der überregionalen Aufmerksamkeit wieder so handeln, wenn er seine Firma und den Imkerberuf zu Unrecht dargestellt sieht. Wegducken sei für ihn nicht in Frage gekommen, weil er sich zu Unrecht von Böhmermann öffentlich vorgeführt gesehen habe. "Ich hoffe, dass ich anderen Leuten eine kleine Blaupause geliefert habe, dass so ein Streit für einen vermeintlich Schwächeren auch gut ausgehen kann. Das hatte ja anfangs kaum einer geglaubt." Dafür habe er Mut, Gottvertrauen und auch Budget gebraucht.