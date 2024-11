Eröffnungstag 5. November

19:30 bis 22:30 Uhr | Schauspiel Leipzig

Festivaleröffnung mit Grußworten und Stück "Ubuntu Connection" des Somogo Kollektivs



12:00 bis 18:00 Uhr | Nikolaikirche

Marathonlesung "Was auf dem Spiel steht", Meditation über Demokratie, Freiheit und Menschenrechte



Schwerpunkt Naher und Mittlerer Osten

6. November 19:30 bis 20:45 Uhr, 7. November 17:30 bis 18:45 Uhr | Lofft Theater

"Basis for Being" - traditioneller und moderner iranischer Tanz mit Sina Saberi (Hamburg, Teheran)



6. November 21:30 bis 22:30 Uhr, 7. November 21:30 bis 22:30 Uhr | Schaubühne Lindenfels

"Shiraz" - Tanzstück von Armin Hokmi (Berlin) zum gleichnamigen legendären iranischen Festival in den 1970er-Jahren



8. November 21:30 bis 22:30 Uhr, 9. November 21:30 bis 22:30 Uhr | Schaubühne Lindenfels

"Dance is not for us" - libanesischer zeitgenössischer Tanz von Omar Rajeh / Maqamat (Beirut / Lyon)



Europäische Theatermacherinnen

7. November 17:30 bis 20:30 Uhr | Schauspiel Leipzig

"Mothers a Song for Wartime" Chortheater von Marta Górnicka (Warschau) zum russischen Angriffskrieg, mit 21 ukrainischen, belarusischen und polnischen Frauen



9. November 19:30 bis 21:15 Uhr, 10. November 15:30 bis 17:15 Uhr | Schauspiel Leipzig

"Fremde Seelen" - dokumentarisches Musiktheater der als Zürich-Tatort-Kommissarin bekannt gewordenen Schauspielerin Carol Schuler (Zürich / Palermo)



9. November 19:30 bis 21:00 Uhr, 10. November 17:30 bis 19:00 Uhr | Schauspiel Leipzig

"Es war an einem Samstag" - Stück zur Vernichtung des europäischen Judentums durch die deutsche Wehrmacht der griechischen Schauspielerin Fotini Banou (Athen) und Regisseurin Irène Bonnaud (Paris)



Familienprogramm

Verschiedene Termine vom 8. bis 10. November | Westflügel Leipzig

"Au Jardin des Potiniers" – fantasievolles Stück über die Schönheit der Welt, ab 7 Jahren



Preisverleihung ITI-Preis

9. November 16:00 bis 18:00 Uhr | Schaubühne Lindenfels

Preis des deutschen ITI Zentrums 2024 an die KULA Compagnie mit anschließendem Filmscreening



Fachtagung

8. November 13:30 bis 17:00 Uhr | Theater der Jungen Welt

"Internationale Bühne Inklusion" Austausch und Vernetzung der inklusiven Kulturarbeit