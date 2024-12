Freier Eintritt Kostenlos ins Museum: Diese Bilanz zieht Leipzig für 2024

27. Dezember 2024, 03:00 Uhr

Kostenlos ins Museum – seit 2024 ist das in Leipzig möglich. Der Eintritt in die ständige Ausstellung ist für alle frei, ob im Museum der bildenden Künste, im Naturkundemuseum oder im Grassi. Doch ging der Plan auf, so mehr Besucher anzulocken, ohne zu große finanzielle Einbußen? Die städtischen Museen ziehen eine positive Zwischenbilanz für das Projekt, das auf drei Jahre angelegt ist. Zugleich sehen sie neue Herausforderungen und noch Potenzial für Teilhabe und Barrierefreiheit.