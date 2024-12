12:40 Uhr | SPD gegen Berger und Urban

Die SPD-Abgeordneten wollen am Mittwoch geschlossen Michael Kretschmer zum Ministerpräsidenten wählen. Die Genossen rechnen mit einer demokratischer Mehrheit für Kretschmer, sagte die Fraktionsvizevorsitzende Laura Stellbrink. Sie bewertete die geführten Gespräche mit BSW und der Linken als "sehr gut". Matthias Berger und dessen Pläne für eine Expertenregierung lehnt die SPD ab, ebenso Jörg Urban für die AfD.

Da ist klar, wie die SPD zu einer Partei, die gesichert rechtsextrem ist steht. Laura Stellbrink Vizevorsitzende der SPD-Fraktion

Laut Stellbrink will die SPD Konsultationsverfahren verstetigen. Damit gemeint sind Gespräche, um nötige Mehrheiten für Gesetzesvorhaben zu organisieren. "Wir brauchen nicht nur morgen bei der Ministerpräsidenten-Wahl zehn Stimmen aus anderen Parteien, sondern auch bei allen zukünftigen Gesetzesvorhaben." Die Zusammenarbeit mit den Grünen sei für die SPD weiter möglich, auch wenn sie am Mittwoch gegen Michael Kretschmer stimmen wollen. Das hatten die Grünen am Rande des Landesparteitags in Löbau am 3. Advent angekündigt.

12:11 Uhr | BSW lehnt AfD-Chef Urban ab

Das BSW-Sachsen will sich noch nicht festlegen, für wen es bei der Ministerpräsidentenwahl am Mittwoch stimmen werde, sagte die Landesvorsitzende Sabine Zimmermann. Dies stehe aber fest: AfD-Chef Jörg Urban werde als Ministerpräsident abgelehnt. "Diese Partei ist keine Friedenspartei", sagte Zimmermann. Zuvor hatte AfD-Chef Urban gesagt, nur BSW und die Freien Wähler hätten mit der AfD vertrauliche Gespräche geführt.

Bei einem Gespräch am Montag habe sich Matthias Berger für die Freien Wähler in der BSW-Fraktion vorgestellt. Man sei mit Berger aber finanzpolitisch nicht zusammengekommen. Er wolle an der Schuldenbremse festhalten, das BSW nicht. Das von Berger angestrebte Konzept einer Expertenregierung mit Beteiligung aller Fraktionen habe das BSW "nicht vollends überzeugt".

Wir haben keinen Fraktionszwang. Sabine Zimmermann Landesvorsitzende BSW Sachsen

Ministerpräsident Michael Kretschmer werde sich um 13 Uhr noch mit der BSW-Fraktion treffen. Deswegen wolle sich Zimmermanns Partei noch nicht festlegen, für wen sie stimme. Allerdings lehne das BSW einen Fraktionszwang bei der Abstimmung am Mittwoch ab. "Wir werden uns aber vorher abstimmen", erklärte Zimmermann und fügte an, dass es keine Abstimmung mit Sahra Wagenknecht gebe.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael

11:53 Uhr | Urban tritt für AfD an

"Er wird weiter linke Politik machen, deswegen sagen wir ganz klar: Keine Stimme für Herrn Kretschmer", sagte AfD-Chef Jörg Urban am Dienstagmittag in Dresden. Zur Ministerpräsidentenwahl am Mittwoch will er antreten, gab aber keine Auskunft, ab welchem Wahlgang er ins Rennen geht. Urban erwartet, mehr Stimmen, als die aus seiner eigenen Fraktion zu bekommen. Er äußerte sich nicht dazu, ob die AfD den fraktionslosen Matthias Berger unterstützen werde, der seine Kandidatur ebenfalls angekündigt hatte.

Die CDU hat 41 Abgeordnete im Landtag, die AfD 40, das BSW 15, SPD 10, die Grünen 7, die Linke 6 und Freie Wähler 1.

11:40 Uhr | CDU glaubt an Unterstützung von Teilen des BSW und der Linken

Sachsens CDU hat wiederholt, Michael Kretschmer als Ministerpräsidenten zur Wahl am Mittwoch aufzustellen. Gleichzeitig sei die Partei davon überzeugt, dass er auch gewählt werde. "Die Fraktion steht fest hinter Michael Kretschmer", sagte der CDU-Fraktionsvize Sören Voigt. Zudem glaube die Union an die Unterstützung von Teilen des BSW und der Linken. Mit Abweichlern aus den eigenen Reihen werde nicht gerechnet.

Am Montag hatte der BSW-Landesverband mitgeteilt, nochmals mit den Ministerpräsidenten-Kandidaten Kretschmer und Berger sprechen zu wollen. Der fraktionslose Matthias Berger will für die Freien Wähler kandidieren. Jörg Urban hatte sich für die AfD eine Kandidatur lange Zeit offen gehalten.

11:10 Uhr | Vertrag offiziell unterschrieben

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

11:06 Uhr | SPD-Chef betont Vorbildfunktion