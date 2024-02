Hintergrund sind weitere geplante Stellen am Erfurter Kreuz sowie die veränderte Wohnungsnachfrage in der Bevölkerung. Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass bis 2035 insgesamt 5.000 neue Arbeitsplätze am Erfurter Kreuz entstehen. Der neue Wohnraum soll in den Gemeinden und Städten sowohl durch den vorhandenen Bestand und Baulücken als auch durch neue Bauflächen gedeckt werden. In Arnstadt, wo der Bedarf bei etwa 400 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern liegt, würden dafür laut Bürgermeister Frank Spilling (pl) unter anderem Brachflächen im Mühlgrabenquartier infrage kommen.