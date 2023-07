Die Sanierung der Propstei ist seit rund zehn Jahren ein Dauerprojekt. Schumann ist froh, dass inzwischen im letzten Schritt die Fassade saniert wird. Alle Hausaufgaben seien in der Vergangenheit gemacht worden, oft seien sie in Weimar und Erfurt gewesen, um Fördermittel zu beantragen.

Ein Großprojekt, das Marcel Schumann schon länger begleitet: die Sanierung der barocken Propstei. Gemeinsam mit den Vereinen sind in den neuen Spielplatz zahlreiche freiwillige Arbeitsstunden geflossen.

Als Beleg für die erfolgreiche Zusammenarbeit im Ort nennt Schumann den großen Spielplatz gleich neben der Propstei. Eine Spielplatzinitiative hat ihn vorangebracht, 2.500 ehrenamtliche Stunden stecken in der Anlage. Sehr engagiert hat sich Schumann gemeinsam mit seinem Amtskollegen Markus Gerstung aus dem Nachbarort Brunnhartshausen für einen 24-Stunden-Laden im Ort.

"Tante-Enso-Laden" in Zella/Rhön.

Auch als Bürgermeister eines Ortsteils lässt sich also etwas bewegen - das erlebt Marcel Schumann jeden Tag, und er vermittelt durchaus den Eindruck, dass er das gerne tut: mit Menschen reden, Dinge voranbringen. Aber warum nur ist er nicht wieder angetreten? Es sind die Rahmenbedingungen, sagt er. Vor allem die Aufwandsentschädigung, die für das Ehrenamt gezahlt wird.

Als ehrenamtlicher Bürgermeister der selbständigen Gemeinde Zella/Rhön bekam er 500 Euro monatlich. Dank einer Übergangsregelung wurde dieser Betrag bis zum Ende seiner Amtszeit weiterbezahlt, auch nach der Eingemeindung nach Dermbach. Künftig aber bekommt er den niedrigeren Satz für Ortsteilbürgermeister, das sind 260 Euro, also etwa die Hälfte. Seinen Aufwand schätzt Schumann auf 40 bis 60 Stunden im Monat.

Wenig Anerkennung und Wertschätzung für viel Aufwand - das macht ihm Sorgen: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das in 20 Jahren noch so viele antun. Zumindest nicht mit diesem Engagement, was man leisten müsste, um etwas voranzutreiben."