Die Schmorgurke mit einem Sparschäler vom Blütenansatz zum Stielende schälen und ca. 2 cm von beiden Enden abschneiden. Schmorgurke der Länge nach halbieren, das weiche Kerngehäuse mit einem Esslöffel herauskratzen. Die Gurke in 1 cm große Würfel schneiden.

In einem Topf bei mittlerer Hitze den Zucker karamellisieren lassen. Sobald dieser goldgelb ist, das Pflanzenöl, die Schalotten-Würfel und die Bacon-Streifen dazu geben und verrühren. So lange bei gelegentlichem Umrühren anbraten, bis die Schalotten glasig und der Bacon knusprig ist. Mit Weißweinessig ablöschen und für 2-3 Minuten verkochen lassen. Anschließend den groben Senf dazugeben und mit der Sahne aufgießen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und aufkochen.

In einer kleinen Schüssel die Speisestärke mit etwas Wasser verrühren und vorsichtig in den kochenden Schmorfond gießen. Nicht alles auf einmal eingießen, sondern nur so viel, bis der Schmorfond eine sämige Konsistenz hat.