Einen Wechsel hat ZFC-Trainer Christian Hanne im Vergleich zum Sieg gegen Viktoria Berlin vorgenommen. Der zuletzt gesperrte Felix Müller ersetzte Felix Rehder in der Viererkette. René Eckardt musste dagegen trotz ausgeheilter Wadenverletzung zunächst auf der Bank schmoren. Die Meuselwitzer hatten sich viel vorgenommen und dank des Sieges und praktischen Klassenerhaltes des Halleschen FC in Liga drei auch die nötige Schützenhilfe erhalten.

Und nach zehn Minuten lag der Ball bereits zum ersten Mal in den Maschen. Florian Hansch verlängerte einen Abschlag von Keeper Justin Fietz auf Luis Fischer, der sich gegen zwei Berliner behauptete und dann überlegt durch die Hosenträger von Melvin Williams vollendete. Das Tor gab Sicherheit, TeBe aber versuchte mitzuspielen. Der früh eingewechselte Jannik Fippl haute den Ball über die Latte (18.). Doch die große Mehrzahl an Chancen verbuchte der ZFC. Dominik Bock schaffte es in der 23. Minute, den Ball aus zwei Metern nicht im leeren Tor unterzubringen, Hansch verstolperte kurze Zeit später freistehend vor Williams. Dann ein kurzer Schreck nach einer knappen halben Stunde, als die Gastgeber trafen, ein Spieler aber im Abseits stand. In der 38. Minute klingelte es dann zum zweiten Mal im TeBe-Tor. Hansch war links durchgebrochen, scheiterte mit seinem Schuss an Williams. Den Abpraller netzte Nils Schätzle aus sechs Metern ein. Und mit dem Pausenpfiff machte der ZFC sogar noch den dritten Treffer. Ein weiter Eckball von der rechten Seite fand Bock, der am langen Pfosten traf.