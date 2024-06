Was ist eine Farbe? Wie wirken beispielsweise Rot, Grün und Blau auf unsere Sinne? Welche Bedeutung wird ihnen zugeordnet. In über 60 Objekten – Gemälden, Druckgrafiken, Fotografien, Filmen, Spielen, Reklame, Büchern – wird den "Colour Stories" nachgespürt. Die Exponate stammen aus den Sammlungen des Musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique in Lyon, des Museums für Druckkunst Leipzig, des Museums im Wilhelm Ostwald Park in Grimma und des Schloss- und Spielkartenmuseums Altenburg, sie veranschaulichen eine facettenreiche Kultur- und Wissensgeschichte – zur Spektralfarbe in der Optik, zum Pigment in Malerei und Drucktechnik oder als Bildsymbol.



Begleitet wird die Ausstellung durch ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Unterstützung des Institut français Leipzig.