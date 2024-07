Bildrechte: VG Bild-Kunst, Bonn 2024

Empfehlungen Sehenswerte Ausstellungen in Sachsen: Pop Art, Fußball und Expressionismus

22. Juli 2024, 17:06 Uhr

Sie haben Lust auf Kunst? Im Juli gibt es viele spannende Ausstellungen in Sachsen: In Leipzig werden Grafiken des einzigen Pop-Art-Künstlers der DDR gezeigt, in Chemnitz wird in der ganzen Stadt Kunst über Klima ausgestellt und in Dresden eine Lücke in der Geschichte der Fotografie geschlossen. Diese und weitere Tipps finden Sie in unserer Übersicht – mit Informationen für Ihren Besuch, wie Adressen und Öffnungszeiten.