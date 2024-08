Bildrechte: picture-alliance/ dpa/dpaweb | Federico Gambarini

Empfehlungen Sehenswerte Ausstellungen in Sachsen: Caspar David Friedrich, Pop Art und KI-Kunst

22. August 2024, 19:54 Uhr

Sie haben Lust auf Kunst? In Sachsen gibt es aktuell viele spannende Ausstellungen zu sehen: In Dresden sind bei der großen Jubiläumsausstellung zu Caspar David Friedrich Meisterwerke des Romantikers zu sehen. In Leipzig werden Grafiken des einzigen Pop-Art-Künstlers der DDR gezeigt und in Chemnitz experimentieren Künstlerinnen und Künstler unter dem Titel "Welt anschauen" mit KI. Diese und mehr Tipps finden Sie in der Übersicht – mit Informationen für Ihren Besuch, wie Adressen und Öffnungszeiten.