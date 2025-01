Bildrechte: MDR/Valentina Prljic

80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz Gegen das Vergessen: Wo in Sachsen an die Opfer des NS erinnert wird

27. Januar 2025, 10:24 Uhr

Am 27. Januar 2025 jährt sich die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz zum 80. Mal. Weltweit wird aus diesem Anlass den Millionen Opfern des Holocaust gedacht. Auch in Sachsen halten zahlreiche Gedenkstätten die Erinnerung an Verfolgte des Nationalsozialismus tagtäglich wach: Sei es am ehemaligen KZ Sachsenburg bei Chemnitz, der Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein oder an Orten der NS-Zwangsarbeit in Leipzig. Wir stellen eine Auswahl der sächsischen Erinnerungsorte vor: