Normalerweise ist ein Sommerschnitt für Apfel- und Birnbäume eine gute Sache. Aber in der momentanen Situation ist es günstiger, genügend Blätter am Baum zu lassen, damit die Früchte Schatten haben. Bei den Tafeltrauben steht jetzt das genannte Laubarbeiten an. Auch hier gilt: Nicht zu stark schneiden, sondern lieber im Herbst erneut. Denn jetzt ist Schatten das Wichtigste für unser Obst.