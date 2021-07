Der Hochsommer beginnt Anfang Juli. In den letzten Jahren war der Hochsommer wirklich ein Hoch an Temperaturen und Hitze. Im Gemüsegarten kommt man in manchen Regionen nicht mit dem Gießen nach. Das Beerenobst wird endlich reif, es blühen - neben vielen anderen - die charakteristischen Zeigerpflanzen Winterlinde, Kartoffel, Lavendel und Wegwarte.