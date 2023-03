Die demografische Entwicklung macht aber auch vor anderen Ländern nicht halt: Während die Menschen immer älter werden, schrumpft die Zahl derer im erwerbsfähigen Alter. In Italien beispielsweise wurde das Rentenalter deshalb bereits schrittweise auf 67 angehoben. Politisch werde aktuell sogar die 70 als Renteneintrittsalter diskutiert, erklärte im Februar Anja Miller, ARD-Korrespondentin in Rom. Eine Straßenumfrage in der italienischen Hauptstadt zeigte, dass das für die Menschen dort nicht vorstellbar ist.

Mit so einer Entscheidung, erst mit 70 in Rente gehen zu können, würden wir unseren zukünftigen Generationen nichts Gutes tun. Es gibt wichtige Arbeiten, die physisch sehr beanspruchen, zum Beispiel Arbeiten in Fabriken, schwere und gefährliche Arbeiten, aber auch einige intelligente Arbeiten, etwa Lehrer, bei denen es wichtig ist, dass sie mit 65 in Rente gehen können. Giulio Massa

Einer Frau anzubieten, dass sie erst nach Vollendung ihres 67. Lebensjahres in Rente gehen kann, nachdem sie neben der Arbeit Schwangerschaften durchlebt, Kinder zur Welt gebracht und auch aufgezogen hat, ist absolut inakzeptabel. Deshalb würde ich es begrüßen und hoffe es auch, dass die Regierung für die Frauen das Renteneintrittsalter verringern statt erhöhen wird. Carmela

Was in Italien noch diskutiert wird, ist in Dänemark bereits ein Stück weit Realität. Hier steigt das Rentenalter im gleichen Takt, wie das Durchschnittsalter der dänischen Bevölkerung.

Korrespondentin Rikke Detlefsen aus Kopenhagen erklärt, wie das praktisch funktioniert: "Bereits jetzt ist das Rentenalter in Dänemark schon von 65 auf 67 Jahre gestiegen. Ich selbst muss warten, bis ich 2033 68 Jahre alt werde, um eine Rente zu bekommen. Und im Jahr 2040 soll das Rentenalter bei 70 Jahren angelangt sein. Aber wenn die Bevölkerung zu diesem Zeitpunkt immer noch älter und älter wird, stoppt das Rentenalter auch dann nicht. Meine heute 23-jährige Tochter müsste dann tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt bleiben, bis sie ganze 74 Jahre alt ist."

Steuerfinanzierte Renten müssen bezahlbar bleiben

Ob arm oder reich, jeder Däne bekommt eine Rente, die anders als in Deutschland steuerfinanziert ist. Diese beträgt 900 Euro im Monat, wer darüber hinaus keine private Rentenversicherung hat, bekommt nochmal genauso viel obendrauf, erklärt Detlefsen.

Damit das finanzierbar bleibt, soll also das Rentenalter stetig steigen. Das Problem: Bereits jetzt gehen viele Handwerker, Krankenschwestern, Pfleger in Frührente, weil sie ihren Job physisch einfach nicht mehr schaffen. Und bei dem steigenden Rentenalter erwarten Gewerkschaften und Arbeitsmarktforscher, so Rikke Detlefsen, dass noch wesentlich mehr Dänen in Zukunft eine Frührente beantragen werden.

Dazu befragte Kopenhagener zeigten sich extrem skeptisch, was das Arbeiten bis 70 betrifft.

Ich hab' fünf Kinder und hab' ihnen gesagt: "Passt gut auf euch auf. Denn meine Kräfte waren schon mit 50 aufgebraucht – als Straßenbauarbeiter." Was nützt es da zu sagen, wir müssen bis 70 arbeiten? Jan Nielsen, 62 Jahre

Ich bin ziemlich dagegen. Ich finde, man muss das differenzieren. Die Menschen, die harte körperliche Arbeiten haben, die sollten früher in Rente gehen können, als jene, die den ganzen Tag auf ihrem Hintern sitzen. Die können arbeiten bis sie 75 sind! Aber doch nicht Maurer, Schlachthofarbeiter oder das Pflegepersonal! Birger Kofoed Svendsen

In einigen EU-Ländern wurde also das Renteneintrittsalters bereits spürbar erhöht. Doch wie viel bekommen Rentner überhaupt im EU-Vergleich? Die OECD-Forscher aus Paris vergleichen dafür die sogenannte "Nettoersatzrate". Also: Wie viel Prozent bekommt man vom letzten Netto? Länder wie die Niederlande, Luxemburg, Österreich und Dänemark schneiden mit weit über 80 Prozent ihres letzten Nettogehaltes mit am besten ab. Frankreich liegt immerhin noch bei 74,4 Prozent. Deutsche Rentner hingegen können gerade mal mit knapp 53 Prozent rechnen und liegen damit unter dem OECD-Durchschnitt.