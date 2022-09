Die Verkehrswende droht weiter zu scheitern

Es war zu beliebt, um es sterben zu lassen. Das 9-Euro-Ticket sorgte nicht nur bei Bürgerinnen und Bürgern für Rekord-Einsparungen, sondern auch bei der Deutschen Bahn für Rekordumsätze. Eine Win-Win-Situation mit einem positiven Effekt auf den bundesdeutschen CO2-Ausstoß. Laut Verband der Deutschen Verkehrsunternehmen (VDV) hat das 9-Euro Ticket in drei Monaten so viel CO2 eingespart, wie ein Tempolimit von 130 km/h auf den Autobahnen in einem ganzen Jahr bringen würde.