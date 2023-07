Wahl in Raguhn-Jeßnitz Deutschlands erster gewählter AfD-Bürgermeister: Wer ist Hannes Loth?

Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Der AfD-Landtagsabgeordnete Hannes Loth ist neuer Bürgermeister von Raguhn-Jeßnitz. Während der Pandemie organisierte er Protest gegen die Corona-Politik – und verdiente gleichzeitig an dieser. In der AfD stand Loth bislang in der zweiten Reihe. Sein Wahlkampf wurde erst auf den letzten Metern von der Parteipolitik unterstützt.