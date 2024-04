Bernd Wiegand ist der gewählte Oberbürgermeister von Halle an der Saale, Sachsen-Anhalts größter Stadt. Der parteilose Politiker trat sein Amt im Dezember 2012 an. Zuvor hatte er als städtischer Beigeordneter für Sicherheit, Gesundheit und Sport gearbeitet. Im Oktober 2019 wurde der gebürtige Braunschweiger Wiegand für sieben weitere Jahre als Oberbürgermeister wiedergewählt. In einer Stichwahl erhielt er gut 61 Prozent der Stimmen.