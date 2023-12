Mittlerweile soll sich der Attentäter in der JVA Wolfenbüttel befinden , nachdem er auch in der JVA Augsburg Bedienstete angegriffen haben soll.

Der Angeklagte verbüßt bereits eine lebenslange Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Am 9. Oktober 2019 hatte er einen Anschlag auf die Synagoge in Halle verübt und dabei eine 40-jährige Frau und einen 20 Jahre alten Mann getötet. Zwei weitere Menschen verletzte er schwer. Sein Versuch, in das jüdische Gotteshaus einzudringen, scheiterte an der Tür.