Halle: Lichter-Aktion gegen Antisemitismus

In Halle findet am Donnerstagabend eine Lichter-Aktion gegen Antisemitismus statt. Dazu hat die Initiative "Rat der Religionen" Halle aufgerufen. Als symbolischer Ort der Solidaritätsaktion ist der Jerusalemer Platz ausgewählt worden, wo bis 1938 die alte Synagoge stand.

Mit der Aktion "Lichtermeer in Halle" will die Initiative nach eigenen Angaben Hass und Hetze entgegentreten und ein Zeichen für gegenseitigen Respekt und Menschlichkeit setzen. Dafür wolle man um 19 Uhr so viele Kerzen wie möglich zu entzünden. Um diese Zeit beginnt das diesjährige Chanukka, eines der höchsten Feste des Judentums. Es endet am 15. Dezember abends.