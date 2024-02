In Sachsen-Anhalt fanden Landesgartenschauen in Zeitz (2004), Wernigerode (2006), Aschersleben (2010) und Burg (2018) statt. Magdeburg (1999) und Havelberg (2015) waren Ausrichter beziehungsweise Teilausrichter von Bundesgartenschauen. Überall wurden Millionen in die Parkanlagen und die Infrastruktur investiert. Davon haben die Menschen in diesen Städten unmittelbar profitiert. Die damals hergerichteten Parks und Gärten werden bis heute genutzt und erfreuen sich bei den Bewohnerinnen und Bewohnern der Städte großer Beliebtheit – etwa im Elbauenpark in Magdeburg. Bildrechte: IMAGO / Hanke

Auch Aschersleben hat von der Landesgartenschau 2010 langfristig profitiert, erinnert sich MDR-Reporter Tom Gräbe. Für die Blumenschau wurden seinerzeit nicht nur heruntergekommene Parks saniert, sondern auch das Außengelände einer ehemaligen, innerstädtischen Fabrikbrache – der Bestehornpark. Heute ist er ein Bildungscampus mit mehreren Schulen mitten in der Stadt. Entstanden ist ein grünes Band, das sich vom Bahnhof bis in den Süden der Stadt zieht. Die Verbindung von Gartenschau und Stadtumbau ist also gelungen..

Durch die Blumenschau ist Aschersleben als Reise- und Ausflugsziel bekannt geworden. Die Übernachtungszahlen haben sich von der Landesgartenschau bis 2019 mehr als verdoppelt – von 18.000 auf über 41.000. Was bleibt ist allerdings auch ein großer Pflegeaufwand für die Parks. Ein Dauer-Problem ist zudem der Vandalismus auf den Flächen.

