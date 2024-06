Übermorgen steht in Sachsen-Anhalt ein Super-Wahlsonntag an. Neben der Europawahl findet auch die Kommunalwahl statt. Gewählt werden am Sonntag Kreistage, Gemeinde-, Stadt-, Verbandsgemeinderäte sowie Ortschaftsräte.



Insgesamt werden rund 720 Kreistags- und Stadtratssitze in kreisfreien Städten, etwa 4.400 Sitze in Gemeinderäten- und Verbandsgemeinderäten sowie 6.000 Sitze in den Ortschaftsräten neu besetzt.



Die Wahllokale haben am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. In diesem Ticker halten wir Sie über alles Wichtige zur Wahl auf dem Laufenden. Viel Spaß beim Lesen!