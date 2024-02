Bevor die Genehmigungen erteilt werden, haben betroffene Anwohner und Umweltverbände die Möglichkeit, Einwendungen einzureichen. Vom 23. Februar bis zum 22. März 2024 können Interessierte die Unterlagen im Landesverwaltungsamt in Halle, in Wanzleben, im Sülzetal und in Magdeburg einsehen. Weiterhin besteht auch die Möglichkeit online die Unterlagen zu prüfen. Die Einspruchsfrist endet am 22. April.

Bildrechte: MDR / Sebastian Mantei