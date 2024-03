Bildrechte: dpa

Nach Zittaus Klage Tagebau Turów in Polen: Urteil erst in einem Monat

06. März 2024, 14:47 Uhr

Der Tagebau Turów in Polen fördert jährlich Millionen Tonnen Braunkohle und ist damit einer der wichtigsten Energielieferanten des Landes. Doch die riesige Grube verschmutzt womöglich auch das Grundwasser und destabilisiert den Boden. Gegen den Weiterbetrieb des Tagebaus hatte die benachbarte Stadt Zittau geklagt. Am Mittwoch wollte das Verwaltungsgericht in Warschau entscheiden. Doch nun kommt das Urteil erst später.