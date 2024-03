Nach dem schweren Busunglück mit vier Toten und mehr als 35 Verletzten auf der Autobahn 9 bei Leipzig rücken nun die Ermittlungen zur Unfallursache in den Fokus. Eine Polizeisprecherin sagte: "Zunächst müssen zahlreiche Zeugenbefragungen durchgeführt werden." Das werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen.



Der doppelstöckige Fernbus, der im Auftrag der Firma Flixbus unterwegs war, war am Mittwochmorgen von der Fahrbahn abgekommen, über den Grünstreifen gefahren und auf die Seite gekippt. Die Polizei bezifferte die Zahl der Toten zuletzt auf vier. Sechs Menschen seien schwer und 29 Reisende leicht verletzt worden. Zunächst hatte die Polizei irrtümlich von fünf Toten gesprochen. Ein Mensch werde aber mit lebensbedrohlichen Verletzungen in einer Klinik behandelt, hieß es zur Erklärung von der Polizei. Insgesamt waren nach Polizeiangaben 54 Menschen in dem Bus - inklusive des 62 Jahre alten Fahrers und des 53 Jahre alten Ersatzfahrers.