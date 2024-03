Identifizierung der Toten dauert an

Die Identifizierung der Toten dauert unterdessen an. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hoffen die Beamten heute dazu Angaben machen zu können. Ein Teil der Verletzten ist mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen worden. Nach Angaben des Uniklinikums sind elf Personen dort behandelt worden, zehn seien bereits entlassen worden. Die meisten seien von Angehörigen abgeholt worden.



Eine Patientin war den Angaben nach schwer verletzt, wurde in der Nacht notoperiert und lag vorübergehend auf der Intensivstation. Sie konnte mittlerweile auf die Normalstation verlegt werden.



Weitere 16 Unfallopfer waren im Klinikum Bergmannstrost in Halle in Behandlung. Neun von ihnen sind den Angaben zufolge heute entlassen worden. Behandelt wurden die Verletzten unter anderem wegen Prellungen, Brüche, Schürf- und Schnittwunden.

Opferberatung: Unterstützung für Betroffene, Ersthelfer und Hinterbliebene Telefonnummer: 0351 564 55099

E-Mail: Opferbeauftragte@sms.sachsen.de

Chefarzt Unfallchirurgie: Kommunikation mit Leitstelle schwierig

Jörg Böhme, Chefarzt der Unfallchirurgie am Klinikum St. Georg in Leipzig äußerte im Interview mit MDR SACHSEN Kritik an der Kommunikation der Rettungsleitstelle. Man sei 10:40 Uhr erstmals angefragt worden, wie viele Unfallopfer man im Ballungsgebiet Halle/Leipzig behandeln könne. Dabei sei zunächst von drei schwer und sechs mittelschwer Verletzten die Rede gewesen. Das Klinikum habe dann zugesagt, einen Schwerverletzten und zwei mittelschwer Verletzte aufzunehmen, so Böhme.

Leider sei man im weiteren Tagesverlauf nicht über das tatsächliche Ausmaß des Unfalls auf dem Laufenden gehalten worden. Man habe erst über die Medien erfahren, dass der gesamte Unfall wesentlich dramatischer war als bislang angenommen. Daher habe man versucht, den Betrieb im Klinikum so umzustellen und Personal aquiriert, dass man mehr unfallchirurgische Patienten aufnehmen konnte. Etwa eine Stunde nach der Anfrage der Leitstelle seien die ersten 2 Patienten dann ins Klinikum gebracht worden. Weitere zehn folgten gegen 12:30 Uhr.

Wirrwarr um Verletzten-Zahl

Wie viele der 54 Insassen des Reisebusses tatsächlich verletzt in Krankenhäusern behandelt werden mussten, ist nicht ganz klar. Nach MDR-Recherchen wurden mindestens 44 Personen in Krankenhäusern behandelt: 11 im Uniklinikum Leipzig, 12 im Klinikum St. Georg in Leipzig, 16 im Klinikum Bergmannstrost in Halle und 5 in der Klinik in Delitzsch. Die Polizei sprach zuletzt von 35 Personen.

Unfallhergang noch unklar

Der Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Der doppelstöckige Fernbus der Firma Flixbus war am Mittwochvormittag auf dem Weg von Berlin nach Zürich mit geplanten Stopps in Nürnberg und München. Um 8 Uhr war er in der Bundeshauptstadt pünktlich losgefahren, gegen 9:45 Uhr passierte der Unfall zwischen der Anschlussstelle Wiedemar und dem Schkeuditzer Kreuz. Nach ersten Erkenntnissen war wohl kein anderes Fahrzeug daran beteiligt. Die A9 war rund um die Unfallstelle zwölf Stunden voll gesperrt - bis gegen 21:30 Uhr am Mittwochabend.

Die Polizei bezifferte die Zahl der Toten zuletzt auf vier. Sechs Menschen seien schwer und mindestens 29 Reisende leicht verletzt worden. Zunächst hatte die Polizei irrtümlich von fünf Toten gesprochen. Ein Mensch werde aber mit lebensbedrohlichen Verletzungen in einer Klinik behandelt, hieß es zur Erklärung von der Polizei. Insgesamt waren nach Polizeiangaben 54 Menschen in dem Bus - inklusive des 62 Jahre alten Fahrers und des 53 Jahre alten Ersatzfahrers.

Ersthelfer unter Schock

Insassen eines anderen Busses agierten laut Polizei vor Ort teilweise als Ersthelfer, zwei Personen erlitten einen Schock und mussten medizinisch betreut werden. Einem Bericht der "Leipziger Volkszeitung" nach, handelt es sich Feuerwehrleute aus dem Saarland, die bei der Erstversorgung der Unfallopfer halfen.

Lenk- und Ruhezeiten eingehalten