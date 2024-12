12:11 Uhr | BSW lehnt AfD- Chef Urban ab

Das BSW-Sachsen will sich noch nicht festlegen, für wen es bei der Ministerpräsidentenwahl am Mittwoch stimmen werde, sagte die Landesvorsitzende Sabine Zimmermann. Dies stehe aber fest: AfD-Chef Jörg Urban werde als Ministerpräsident abgelehnt. "Diese Partei ist keine Friedenspartei", sagte Zimmermann. Zuvor hatte AfD-Chef Urban gesagt, nur BSW und die Freien Wähler hätten mit der AfD vertrauliche Gespräche geführt.

Bei einem Gespräch am Montag habe sich Matthias Berger für die Freien Wähler in der BSW-Fraktion vorgestellt. Man sei mit Berger aber finanzpolitisch nicht zusammengekommen. Er wolle an der Schuldenbremse festhalten, das BSW nicht. Das von Berger angestrebte Konzept einer Expertenregierung mit Beteiligung aller Fraktionen habe das BSW "nicht vollends überzeugt".

Wir haben keinen Fraktionszwang. Sabine Zimmermann Landesvorsitzende BSW Sachsen

Ministerpräsident Michael Kretschmer werde sich heute noch mit der BSW-Fraktion treffen. Deswegen wolle sich Zimmermanns Partei noch nicht festlegen, für wen sie stimme. Allerdings lehne das BSW einen Fraktionszwang bei der Abstimmung am Mittwoch ab. "Wir werden uns aber vorher abstimmen", erklärte Zimmermann und fügte an, dass es keine Abstimmung mit Sahra Wagenknecht gebe.

11:53 Uhr | Urban tritt für AfD an

"Er wird weiter linke Politik machen, deswegen sagen wir ganz klar: Keine Stimme für Herrn Kretschmer", sagte AfD-Chef Jörg Urban am Dienstagmittag in Dresden. Zur Ministerpräsidentenwahl am Mittwoch will er antreten, gab aber keine Auskunft, ab welchem Wahlgang er ins Rennen gehe. Urban geht davon aus, mehr Stimmen, als die aus seiner eigenen Fraktion zu bekommen. Er äußerte sich nicht dazu, ob die AfD den fraktionslosen Matthias Berger unterstützen werde, der seine Kandidatur ebenfalls angekündigt hatte.

Die CDU hat 41 Abgeordnete im Landtag, die AfD 40, das BSW 15, SPD 10, die Grünen 7, die Linke 6 und Freie Wähler 1.

11:40 Uhr | CDU glaubt an Unterstützung von Teilen des BSW und der Linken

Sachsens CDU hat wiederholt, Michael Kretschmer als Ministerpräsidenten zur Wahl am Mittwoch aufzustellen. Gleichzeitig sei die Partei davon überzeugt, dass er auch gewählt werde. "Die Fraktion steht fest hinter Michael Kretschmer", sagte der CDU-Fraktionsvize Sören Voigt. Zudem glaube die Union an die Unterstützung von Teilen des BSW und von der Linken. Mit Abweichlern in den aus den eigenen Reihen werde nicht gerechnet.

Am Montag hatte der BSW-Landesverband mitgeteilt, nochmals mit den Ministerpräsidenten-Kandidaten Kretschmer und Berger sprechen zu wollen. Der fraktionslose Matthias Berger will für die Freien Wähler kandidieren. Jörg Urban hatte sich für die AfD eine Kandidatur lange Zeit offen gehalten.

11:04 Uhr | Kretschmer: "Koalitionsvertrag ist Einladung"

Vor dem Unterschreiben des 110-seitigen Koalitionsvertrags hat Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) diesen als eine "Einladung" bezeichnet für "alle Menschen, die sich für dieses Land einsetzen" und auch als Einladung an jene, "die jetzt nicht zu dieser Koalition gehören, sich aber für unser Land engagieren wollen". Jede und jeder habe nun die Möglichkeit, bei jedem Sachthema zu zeigen, wie wichtig ihr oder ihm Sachsen sei und "wie sehr er die Interessen des Freistaats über die eigenen und über die der Partei stellt".

Dieser Koalitionsvertrag schließt nichts aus, aber er macht vieles möglich. Michael Kretschmer sächsischer Ministerpräsident (CDU)

SPD-Chef betont Vorbildfunktion

Der SPD-Chef Henning Homann betonte angesichts der Herausforderungen einer Minderheitsregierung, dass die Koalition Vorbild sein wolle. "Wir wollen uns herausbewegen aus den Ritualen zwischen Regierung und Opposition. Wir wollen aus der Mitte heraus dieses Land zusammenführen, weil wir wissen, dass viele Menschen auch gucken, wie sich Politikerinnen und Politiker verhalten."

11:00 Uhr | Warten auf CDU und SPD

im Sächsischen Landtag in Dresden stehen der Landtagspräsident Alexander Dierks (CDU) Medienleute, Parteikollegen und Besucher im Foyer an der Treppe und warten auf die Koalitionäre von CDU und SPD. Die wollen gleich den Koalitionsvertrag für ihre geplante Minderheitsregierung unterschreiben.

09:32 Uhr | Die fetten Jahre sind vorbei

Sachsen und die geplante Minderheitsregierung stehen nach Ansicht von Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) vor finanziell schwere Zeiten. Der Doppelhaushalt werde wohl erst Mitte 2025 stehen. Bis dahin darf es Ausgaben nur nach den engen Spielregeln der sächsischen Verfassung geben. Alles, was Geld koste, stehe unter Vorbehalt im Koalitionsvertrag der geplanten schwarz-roten Minderheitsregierung. Auch bei der schwierigen Finanzlage der Kommunen könne das Land angesichts eigener Probleme nicht wirklich helfen, stellte Vorjohann klar. "Die eigentliche Ursache der finanziellen Probleme auf kommunaler Ebene haben nicht wir in Gang gesetzt, sondern der Bundesgesetzgeber mit immer besseren Standards in der Sozialpolitik."

Es wird Abstriche geben müssen. Hartmut Vorjohann sächsischer Finanzminister (CDU)

Geld sparen könne man laut Vorjohann durch weniger Ansprüche an den Sozialstaat und Personalabbau. Angesichts des Fachkräftemangels müsse auch der Staat seinen Anteil am Arbeitskräftevolumen senken. Es gehe darum, die Wirtschaft zu schützen und sich nicht in gegenseitige Konkurrenz zu begeben.

09:00 Uhr | Koalitionsvertrag heute zur Unterschrift

Rund dreieinhalb Monate nach der Landtagswahl werden CDU und SPD heute in Dresden ihren Koalitionsvertrag unterschreiben. Sie wollen eine Minderheitsregierung bilden, haben im Parlament also keine eigene Mehrheit. Schwarz-Rot wird bei Abstimmungen im Landtag künftig auf Stimmen aus anderen Fraktionen angewiesen sein. Erste Bewährungsprobe fürs neue Bündnis ist die für Mittwoch im Landtag geplante Wiederwahl von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU).

15:42 Uhr | BSW geht auf Tuchfühlung mit Kretschmer und Berger

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) geht vor der Ministerpräsidentenwahl noch einmal auf Tuchfühlung mit zwei Kandidaten. Wie BSW-Partei- und Fraktionschefin Sabine Zimmermann mitteilte, wurden Amtsinhaber Michael Kretschmer (CDU) und Matthias Berger als Kandidat der Freien Wähler für Dienstag zum Gespräch eingeladen. Demnach hätten beide die Offerte auch angenommen.

Wir möchten beiden Kandidaten noch einmal die Möglichkeit geben, ihr Programm für die kommenden Jahre vorzustellen. Sabine Zimmermann BSW-Chefin in Sachsen im Interveiw mit dpa

Das BSW ließ bislang offen, ob Kretschmer mit Stimmen des BSW rechnen kann. Sondierungen von CDU, BSW und SPD zur Bildung einer Regierung waren Anfang November gescheitert. Unterschiedliche Auffassungen habe es damals gegeben beim Thema Krieg und Frieden, in der Finanzpolitik und bei Migrationsfragen.