Die im Dezember beschlossene Verleihung der Ehrenbürgerwürde an 18 Überlebende des Konzentrationslagers Buchenwald haben am Montag in Weimar fünf der Ausgezeichneten persönlich entgegengenommen. Verliehen wurde die Ehrenbürgerschaft an Michael Urich, Zeev Borger, Laszlo Mandel, Andrej Moiseenko und Vasily Szekely. Sie waren mit ihren Familien aus Israel, Rumänien und Hongkong angereist.