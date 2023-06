Ermittlungen zu Todesfällen in Tonna

Ob die beiden Häftlinge genau an diesen neuen psychoaktiven Drogen gestorben sind und ob auch hier eingeschuggeltes, drogenversetztes Papier eine Rolle gespielt hat, dazu wollen sich Staatsanwaltschaft und Thüringer Justizministerium nicht äußern. Fakt ist: Mitte Februar entdeckten Justizvollzugsbeamte beim morgendlichen Aufschluss den einen 24-jährigen Häftling tot in seiner Zelle. Er soll aufrecht gesessen haben, den Kopf im Nacken. Nach MDR THÜRINGEN-Informationen soll es keine Hinweise auf einen Selbstmord gegeben haben. Der Häftling soll nur wenige Wochen vor seiner Haftentlassung gestanden haben. Ist er an einer Überdosis Drogen gestorben? Genau diesem Verdacht gehen die Ermittler nach. Nur fünf Monate später das Gleiche wieder. Vor gut einer Woche entdeckten die Beamten einen 37-jährigen Häftling. Auch er leblos in seiner Zelle, auch hier deutet vieles auf einen Drogenhintergrund hin. Er saß in der Untersuchungshaft und sollte sich ab vergangenen Dienstag vor dem Amtsgericht Erfurt wegen Kfz-Diebstahls und Hehlerei verantworten. Zu diesem Prozess wird es nun nicht mehr kommen.

Droge Fentanyl gefunden

Fentanyl ist ein künstlich hergestelltes Opioid. Es wird als Medikament bei starken Schmerzen verabreicht und ist rund 50-mal stärker als Heroin bzw. rund 100-mal stärker als Morphin. Bildrechte: IMAGO/imagebroker Nach Angaben des Thüringer Justizministeriums gibt es seit Jahresbeginn fünf bestätigte Fälle, bei dennen über getränktes Papier offenbar Drogen konsumiert worden sind. Davon gab es zwei Fälle in Tonna und drei Fälle in der Jugendstrafanstalt in Arnstadt. Nach Recherchen von MDR THÜRINGEN musste in Arnstadt ein junger Häftling durch den Notarzt gerettet werden, nachdem er aufgrund einer mutmaßlichen Überdosis zusammengebrochen war. Besonders alarmierend ist dabei, dass laut Justizministerium in einem Fall in Tonna die Droge Fentanyl gefunden worden ist. Bei Fentanyl handelt es sich um ein Schmerzmittel. Seit Jahren schon gibt es besonders in den USA eine regelrechte Drogenepidemie durch Fentanyl, der inzwischen tausende Süchtige zum Opfer gefallen sind. Bei dieser Substanz reicht schon eine minimale Überdosierung, um daran zu sterben.

Schon vor Jahren gab es Ermittlungen