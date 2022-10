Synagogen in Mitteldeutschland

Geweiht wird die Synagoge in Görlitz 1911. Damals leben etwa 600 jüdische Bürger in Görlitz. Durch glückliche Umstände wird der Jugendstilbau in der Pogromnacht im November 1938 nur leicht beschädigt, ein Feuer kann rechtzeitig gelöscht werden. Die Gemeinde muss sich 1939 auflösen, viele Mitglieder werden deportiert und kommen in den Vernichtungslagern ums Leben. In den 1960er Jahren geht die Synagoge in das Eigentum der Stadt über und verfällt zusehends. Nach der Wende engagiert sich ein Förderverein für den Wiederaufbau.

Nach 30 Jahren der Sanierung wird die Görlitzer Synagoge am 12. Juli 2021 wiedereröffnet, als Kulturzentrum und sakraler Raum. Bund, Land und Stadt haben 12 Millionen Euro investiert in einen Ort, der beitragen soll zu mehr Wissen und Verständnis der jüdischen Kultur sowie zur Stärkung einer lebendigen Gemeinschaft der Jüdinnen und Juden in Sachsen.

Die Synagoge Chemnitz kann derzeit virtuell besichtigt werden. Bildrechte: dpa Neue Synagoge Chemnitz: Im September 2020 feiert die jüdische Gemeinde Chemnitz ihr 135-jähriges Bestehen. Nur acht Überlebende des Zweiten Weltkries formieren sich 1945 wieder zu einer Gemeinde. 1961 bekommt sie ein eigenes Gemeindehaus, 2002 den markanten Neubau. Übrigens befindet sich dort auch die erste öffentliche Hörbuch-Bibliothek in russischer Sprache.

Die Architektur der Dresdner Synagoge ist mehrfach ausgezeichnet. Bildrechte: dpa Zehn Jahre lang lagert der goldene Davidstern der Alten Dresdner Synagoge versteckt auf einem Dachboden. Gerettet haben ihn Dresdner Feuerwehrmänner während des Pogroms am 9. November 1938. Einer von ihnen, Alfred Neugebauer, übergibt ihn 1949 an den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde. Heute schmückt der Stern den Eingang der 2001 geweihten Neuen Dresdner Synagoge.

Bevor die Doppelhaushälfte in der Keilstraße 4-6 ab 1904 als Synagoge des Leipziger Talmud-Tora-Vereins genutzt werden kann, muss die Decke zwischen Erd- und erstem Obergeschoß entfernt und der Fußboden abgesenkt werden. Die Bezeichnung "Brodyer Synagoge" Leipzig geht auf die in der heutigen Ukraine gelegenen Stadt Brody zurück. Von dort stammen jüdische Pelzhändler, die sich im 18. Jahrhundert in Leipzig niederlassen.

Im November 2019 wird der Grundstein für die Weill-Synagoge in Dessau gelegt. Bildrechte: dpa Mit der Weill-Synagoge entsteht in Dessau der erste Neubau einer Synagoge in Sachsen-Anhalt nach dem Zweiten Weltkrieg. Die äußere Gestalt der Synagoge soll an eine Tora-Rolle erinnern. Namensgeber ist der frühere Kantor der jüdischen Gemeinde und Vater des Komponisten Kurt Weill, Albert. Die Gemeinde hat sich 1994 neu gegründet und trifft sich seitdem in einem Gemeindehaus mit Gebetsraum. Die Arbeiten am Neubau sollen im Herbst 2022 beendet sein.

Seit 1947 gibt es in Halle wieder offiziell eine jüdische Gemeinde. Bildrechte: dpa Nach dem Zweiten Weltkrieg wird das Taharahaus, in dem die Leichenwaschung verstorbener Juden stattfindet, auf dem jüdischen Friedhof in Halle zur Synagoge umgebaut. 1953 wird sie geweiht. Zu Jom Kippur 2019 wird die jüdische Gemeinde Opfer eines Anschlags, während dort rund 50 Menschen den Gottesdienst zum Versöhnungsfest feiern.

Erster Spatenstich für die neue Synagoge in Magdeburg Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Am 6. Mai 2022 erfolgt der erste Spatenstich für die neue Synagoge in Magdeburg, 85 Jahre nach der Zerstörung der alten in der Pogromnacht 1938. Der Förderverein "Neue Synagoge Magdeburg" unter Leitung der evangelischen ehemaligen Dompredigerin Waltraut Zachhuber hat sich viele Jahren für den Neubau im Stadtzentrum eingesetzt. Schon im September 2019 beschließt der Stadtrat die Schenkung des Grundstückes Julius-Bremer-Straße 3. Der Neubau soll Ende 2023 eingeweiht werden. Die Gesamtkosten für den Bau werden sich den Angaben zufolge voraussichtlich auf 3,4 Millionen Euro belaufen. Der Förderverein hat bereits 400.000 Euro an Spenden für das Projekt gesammelt. Das Land gibt einen Zuschuss in Höhe von 2,8 Millionen Euro. In Magdeburg gibt es heute zwei jüdische Gemeinden, eine orthodoxe und eine liberale.



1933 hatte die jüdische Gemeinde rund 2.300 Mitglieder, 1945 waren es nur noch 83. Seit 1990 ist sie vor allem durch Übersiedler aus der ehemaligen Sowjetunion auf etwa 500 Mitglieder angewachsen. Die liberale Gemeinde, die der Union Progessiver Juden angehört, will den Neubau nicht nutzen, weil dort Gottesdienste nur nach orthodoxem Ritus gehalten werden sollen.

Mitte des 18. Jahrhunderts wird die Synagoge in Gröbzig gebaut. 1934 wird sie zum Heimatmuseum umfunktioniert, was sie wahrscheinlich vor der Zerstörung in der Pogromnacht 1938 schützt. Am 3. November 1988 wird das Ensemble als Museum Synagoge Gröbzig wiedereröffnet. Es besteht aus der Synagoge, einem Gemeindehaus, dem Cheder - der jüdischen Grundschule, der Remise und dem jüdischen Friedhof. Zum Museumskomplex gehört ein Jugendbildungszentrum. Seit 2019 laufen Umbauarbeiten, die 2023 beendet sein sollen. Trotzdem lohnt sich ein Besuch vorab: Es werden noch Stadt- und Friedhofsführungen und pädagogische Programme angeboten, die Einblicke erlauben ins jüdische Leben in Anhalt. Die Synagoge in Gröbzig in der Langen Straße. Heute befindet sich darin ein Museum zur Geschichte und Tradition des Judentums. Bildrechte: Kai Flemming

Die Barocksynagoge von Halberstadt ragt einst so hoch über die Dächer der Altstadt, dass sie auch vom Domplatz deutlich zu erkennen ist. Heute wächst am Standort wildes Grün. Nicht, weil es am Gärtner fehlt. Es ist eine Art grüne Synagoge, belebt von Pflanzen, die schon in der Bibel vorkommen. Die Idee und die Umsetzung stammt vom Künstler Olaf Wegewitz. Von der Synagoge selbst ist nur noch eine Ruinenwand übrig. 1712 lässt der Hofjude Berend Lehmann sie erbauen. Die Unternehmerfamilie Hirsch modernisiert den Bau am Ende des 19. Jahrhunderts, der nun über eine Eingangshalle mit Kupferbecken zur rituellen Handwaschung verfügt. In der Pogromnacht 1938 wird die Synagoge geplündert, die Thorarollen werden auf der Straße verbrannt. Die jüdische Gemeinde muss aufgrund einer baulichen Verfügung der Stadt den Abriss der Synagoge wenige Wochen später selbst finanzieren. 70 Jahre nach der Auslöschung der jüdischen Gemeinde erinnert das Kunstprojekt "DenkOrt" von Olaf Wegewitz an diesen zerstörten Ort des Glaubens und des Gebets.

Die bedeutende Rolle, die Halberstadt in der Geschichte der Juden im heutigen Mitteldeutschland gespielt hat, zeigt sich bei einem Stadtrundgang. Deutlich wird sie auch im Berend Lehmann Museum für jüdische Geschichte und Kultur oder beim Blick auf die drei jüdischen Friedhöfe, die es in Halberstadt gibt.

Blick auf die Synagoge der Lutherstadt Eisleben (zweites Gebäude von links). Bildrechte: dpa Die Synagoge von Eisleben wird 1850 von dem Rabbiner Ludwig Philippson eingeweiht, ein bedeutender Wortführer für die Rechte der Juden. 1938 wird die Synagoge enteignet, entweiht und geschändet. Lange verfällt sie. Im Jahr 2010 erwirbt der Verein Eisleber Synagoge e.V. Gebäude und Grundstück. Seitdem bemüht sich das Bürgerprojekt um Sicherung und Rekonstruktion. So konnte in Kooperation mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft das Dach erneuert und mit Unterstützung des Kultusministeriums die Vorderfront des Hauses wiederhergestellt werden, nachdem im Jahr zuvor die Hinterfront repariert wurde. Diee bauliche Hülle ist damit komplett wiederhergestellt. Nun geht es an den innenausbau. Ziel ist es, dabei die noch vorhandenen Spuren zu bewahren, ein Museum und kulturelles Begegnungszentrum aufzubauen. Schon jetzt finden Veranstaltungen in dem noch unfertigen Synagogensaal statt, jedes Jahr beteiligt sich der Verein am Tag des offenen Denkmals. Die rund 30 Mitglieder des Vereins forschen außerdem zur jüdischen Regionalgeschichte. Durch die Verlegung von Stolpersteinen, Ausstellungen und pädagogische Angebote und Projekte vermitteln sie dieses Wissen über das jüdische Leben im heutigen Landkreis Mansfeld-Südharz. Dazu gehört die Auseinandersetzung mit der antijudaistischen Einstellung des berühmtesten Sohnes der Stadt, Martin Luther. Im September 2021 wurde der Verein für sein Wirken mit dem Werner-Sylten-Preis für christlich-jüdischen Dialog ausgezeichnet.

Die Synagoge in Haldensleben wird Anfang des 19. Jahrhunderts als israelitischer Tempel direkt in der bürgerlichen Nachbarschaft erbaut, für eine Gemeinde, die erst seit 1809 in Haldensleben existiert. Die Synagoge wird 1907 an die Neuapostolische Gemeinde verkauft. 2002 übernimmt der Landkreis Börde die vom Verfall bedrohte Synagoge samt Kirche. Als Kulturdenkmal gehört sie nun zum Museum Haldensleben. 2007 kommt es zur großen Neueröffnung der Gebäude unter dem Namen "Haus der anderen Nachbarn". Es soll ein Ort sein der Begegnung zwischen Menschen verschiedenster Religion und Herkunft, die in Haldensleben lebten und immer noch leben. Zwar liegt der Fokus liegt auf dem jüdischen Glauben; vor allem auf der Geschichte der Gemeinde und des Tempelbaus. Ziel ist es aber, interreligiöses Wissen zu vermitteln. Das Haus befindet sich in der Steinstraße 18 und kann im Rahmen einer Führung oder während der vom Museum veranstalteten pädagogischen Programme besucht werden.

Erst der dritte Entwurf für die Neue Synagoge Erfurt wurde von der Stadt genehmigt. Bildrechte: dpa In Erfurt finden Feierlichkeiten der jüdischen Gemeinde seit 1952 in der Neuen Synagoge statt. Es handelt sich um den einzigen Neubau einer Synagoge in der DDR.



In Erfurt steht zudem die älteste erhaltene Synagoge Europas. Das 900 Jahre alte Gebäude firmiert heute als Museums- und Begegnungsstätte: Alte Synagoge.