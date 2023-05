Für die Babelsberger ging es um nichts mehr, für Erfurt (fast) um alles. Hoch motiviert gingen jedoch beide Mannschaften zu Werke. Die Anfangsphase gehörte den Thüringern, die in der achten Minute die Riesenchance zur Führung hatten. Erfurt überbrückte blitzschnell das Mittelfeld, Robbie Felßberg lief alleine auf Luis Klatte zu und scheiterte am Babelsberger Schlussmann, der eine glänzende Reaktion zeigt. Danach machten die Erfurter weiter die Räume dicht, waren immer am Gegner dran und ließen so die Hausherren nicht zur Entfaltung kommen.

Erfurts Samuel Biek steigt höher als Babelsbergs Tahsin Cakmak. Bildrechte: Matthias Koch