Zehn Minuten guter Fußball gegen Rostock waren zu wenig. Das weiß auch CFC-Trainer Christian Tiffert, der nach der 1:6-Auswärtsniederlage klarmachte: "Ich möchte nicht, dass man nach so einer deutlichen Niederlage Dinge schönredet oder von ein 'paar Minuten' spricht, die gut waren." Entsprechend gab es viel aufzuarbeiten für die Sachsen, die dafür auch ausreichend Zeit hatten – möglicherweise gar zu viel Zeit, wenn es nach dem Chemnitzer Chefcoach geht, der auf der Pressekonferenz vor dem Spiel auch zugab: "Manchmal ist gar nicht gut, so viel Zeit zu haben, da die Spieler es so schnell wie möglich besser machen wollen." Zum Auftakt der englischen Woche müssen seine Spieler nun zeigen, dass sie die richtigen Lehren aus der Blamage gezogen haben und gegen den Greifswalder FC auch umsetzen können.