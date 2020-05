06.05.2020

Supercomputer: Hepatitis-C-Medikamente auch bei Covid-19 wirksam

- Können Medikamente gegen Hepatitis C auch bei Covid-19 wirken? Das vermuten Wissenschaftler der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, die mit Hilfe eines Supercomputers die Bindefähigkeit von 42.000 verschiedenen Substanzen an Sars-Cov-2 Proteine simuliert hatten. Ergebnis: Substanzen aus vier Hepatitis-C-Medikamenten (Simeprevir, Paritaprevir, Grazoprevir und Velpatasvir) können den Berechnungen zufolge mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr stark an SARS-CoV-2 anbinden und Ansteckungen verhindern. Auch ein in Asien bereits gegen verschiedene andere Erkrankungen verwendeter Naturstoff aus dem Japanischen Geißblatt (Lonicera japonica) gilt den Berechnungen zufolge als erfolgversprechend. Die Ergebnisse der Simulationen müssen nun durch Laborexperimente und klinische Studien überprüft werden, sagt Studienleiter Prof. Dr. Thomas Efferth. Die WHO hat die Studie hier veröffentlicht.

Blutproben aus Diabetes-Studie für Corona-Forschung nützlich

- So kann man in der Forschung auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Das Helmholtz-Zentrum in München, das Kinder in Bayern auf ein Frühstadium von Typ-1-Diabetes testet, nutzt Blutproben, die seit August 2019 gezogen wurden und in den kommenden zwei Jahren werden, auch für die Corona-Forschung. Konkret sind das 65.000 Stück, die auf Antikörper gegen SARS-CoV-2 getestet werden sollen. Daraus erhoffen sich die Forschenden Erkenntnisse darüber, wie sich das Virus verbreitet und ob es je nach Region, Alter oder Geschlecht Unterschiede in der Ausbreitung gibt. Professorin Anette-Gabriele Ziegler, die die Diabetes Studie "Fr1da-plus" leitet, hofft, dass noch in diesem Herbst erste Ergebnisse vorliegen.

Reisebeschränkungen: So bremsen sie das Virus aus

-Heinsberg-Studie: Jeder fünfte Corona-Infizierte hatte keine Symptome

Seit Wochen wird über die Heinsberg-Studie diskutiert, die den ersten großen Corona-Ausbruch in Deutschland untersucht hat. Jetzt haben die Forscher ihre Daten erstmals schriftlich vorgelegt. Die zeigen: Über 20 Prozent der Infizierten hatten keine Symptome. Damit lag die Sterberate niedriger als bisher geschätzt: bei etwa 0,36 Prozent aller Infizierten.