In Deutschland sind am Sonntag knapp 65 Millionen Menschen zur Wahl des neuen Europaparlaments aufgerufen. Davon sind haben etwa 61 Millionen einen deutschen Pass. Wahlberechtigt sind auch knapp vier Millionen in Deutschland lebende EU-Bürger. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

In 21 der 28 EU-Länder ist der 26. Mai großer Wahltag, darunter in großen Staaten wie Frankreich, Italien, Polen und Spanien. Einige Länder hatten schon in den vergangenen Tagen ihre Vertreter für das EU-Parlament in Straßburg gewählt.

Deutschland stellt 96 der 751 Abgeordneten im EU-Parlament, davon aktuell vier aus Sachsen, zwei aus Sachsen-Anhalt und drei aus Thüringen. Um 18 Uhr gibt es nationale Prognosen und erste Hochrechnungen.

Rekordbeteiligung bei Briefwahl

In Deutschland zeichnete sich im Vorfeld eine deutlich höhere Stimmabgabe per Briefwahl ab. Das zeigt auch eine stichprobenartige Abfrage von MDR AKTUELL bei Wahlämtern in Mitteldeutschland. So gingen in Halle nach Angaben des Stadtsprechers bis Freitag mehr als 27.000 Briefwahlanträge zur Kommunal- und Europawahl ein. Bei den letzten Wahlen vor fünf Jahren seien es gut 19.000 gewesen. Das entspricht einem Plus von 42 Prozent.

Auch in Jena gibt es nach Angaben einer Stadtsprecherin mehr Briefwähler. Genaue Zahlen würden aber noch nicht mitgeteilt, damit keine Rückschlüsse auf die Wahlbeteiligung möglich seien. In Leipzig gingen bis Wochenbeginn fast 70.000 Briefwahlanträge bei der Stadt ein. Vor fünf Jahren waren knapp 40.000 Briefwahlunterlagen ausgestellt worden.

Bundeswahlleiter sieht Briefwahl kritisch

In vielen Briefwahlstellen bildeten sich Schlangen, wie hier in Magdeburg. Bildrechte: MDR/Maria Hendrischke Bundeswahlleiter Georg Thiel sieht das kritisch. Zwar sei eine hohe Wahlbeteiligung gut für den demokratischen Willensbildungsprozess. Doch eigentlich gelte der Grundsatz der Wahl unter gleichen Bedingungen - also möglichst am Wahlsonntag. Thiel hält es für problematisch, den Wahlzeitraum über Tage oder Wochen zu strecken.



Die hohe Zahl an Briefwählern birgt auch logistische Risiken. Der Bundeswahlleiter rief am Mittwoch dazu auf, Wahlbriefe umgehend abzuschicken. Die Briefe müssten bis Sonntag um 18 Uhr bei den zuständigen Stellen eingetroffen sein, nur dann würden die Stimmen gezählt werden. Weitere Möglichkeiten seien, den Wahlbrief bei der auf dem Umschlag gedruckten Adresse persönlich abzugeben oder die Stimmabgabe bei der zuständigen Gemeindebehörde. Auch wachse mit der Briefwahl die Gefahr von Manipulation und Pannen.

Rechtsruck im Europaparlament?

Im neuen Europaparlament werden Umfragen zufolge mehr Nationalisten und EU-Skeptiker sitzen. Parteien wie die italienische Lega Nord, Fidesz in Ungarn, die Finnenpartei und die AfD rechnen mit deutlichen Stimmengewinnen. In Deutschland lag die AfD laut Forschungsgruppe Wahlen eine Woche vor der Abstimmung bei zwölf Prozent.