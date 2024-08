Bildrechte: Kunstsammlungen Chemnitz / Johannes Post, VG Bild-Kunst, Bonn, 2024

Empfehlungen Sehenswerte Ausstellungen in Sachsen: Pop Art, KI-Kunst und Expressionismus

09. August 2024, 16:31 Uhr

Sie haben Lust auf Kunst? In Sachsen gibt es aktuell viele spannende Ausstellungen zu sehen: In Leipzig werden Grafiken des einzigen Pop-Art-Künstlers der DDR gezeigt, in Chemnitz experimentieren Künstlerinnen und Künstler unter dem Titel "Welt anschauen" mit KI, und in Dresden ist die Kunstausstellung Kühl, Teil 2, sehenswert und erzählt spannende Galerie-Geschichte. Diese und mehr Tipps finden Sie in der Übersicht – mit Informationen für Ihren Besuch, wie Adressen und Öffnungszeiten.