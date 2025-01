Boden, Wetter und Wasser haben einen erheblichen Einfluss darauf, ob Obstbäume gut gedeihen. Ein wärmeliebender Pfirsichbaum macht sich nicht gut in rauen Höhenlagen und Birnen sind von Boden und Standort her meist anspruchsvoller als Apfelbäume. Ein weiterer Aspekt ist die Verfügbarkeit von Wasser. Manche Obstarten wie Süßkirschen kommen besser mit Trockenheit zurecht als andere. Überlegen Sie, welche Obstbäume bei Ihnen gut gedeihen könnten. Auch ein Blick in die Gärten der Nachbarschaft hilft.

Haben Sie sich für ein Obst - zum Beispiel Äpfel - entschieden, sind Sie noch nicht am Ziel. Denn auch innerhalb der Apfelsorten gibt es erhebliche Unterschiede. Während manche Sorten gut im Tiefland gedeihen, sind andere an das rauere Klima in den Mittelgebirgen angepasst. In den Sortenbeschreibungen steht, unter welchen Bedingungen die Sorte am besten gedeiht.