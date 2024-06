Sonnenblumen sind einfach schön und sollten in keinem Garten fehlen. Als Schnittblume bringen sie die gute Laune auf den Tisch, nach der Blüte sind sie Nahrung für unsere heimischen Vögel und locken Meisen, Fink und Co. in den Garten. Es gibt viele verschiedene Sorten - einige werden bis zu drei Meter hoch und eignen sich sogar als Sichtschutz. Andere bleiben klein und stehen auch auf dem Balkon im Kübel oder auf der Fensterbank gut. Bis Juli können Sonnenblumen ausgesät werden, dann blühen die letzten im Oktober. Die Aussaat ist einfach. Die Samen werden etwa drei Zentimeter tief in der Erde versenkt. Keimfähig bleibt das Saatgut drei bis fünf Jahre. Es lohnt sich also, auch vergessene Samentüten dafür zu nehmen.