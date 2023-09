Der Bundesrat hat seine Kritikpunkte zur geplanten Cannabis-Legalisierung deutlich gemacht und fordert verschiedene Klärungen. Die Länderkammer meldete am Freitag unter anderem Zweifel an der Wirksamkeit vorgesehener "Schutzzonen" zum Jugendschutz an. Kontrollen seien in der Praxis schwer umsetzbar, auch in privaten Räumen. Weiterhin sollten schnellstmöglich Grenzwerten für Cannabis am Steuer im Straßenverkehr festgelegt werden.