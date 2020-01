Die ersten Infektionen werden mit einem inzwischen geschlossenen Fischmarkt in Wuhan in Verbindung gebracht, auf dem auch Wild- und exotische Tiere verkauft wurden. In einer Studie wurden Schlangen als wahrscheinliche Überträger von 2019-nCoV genannt. Andere Experten halten Fledermäuse für wahrscheinlicher. Womöglich spielen auch Zibetkatzen eine Rolle. Sie hatten das Sars-Virus übertragen.