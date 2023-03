Diskussion über Stadtzentrum Wie mehr Menschen in die Innenstadt von Halle gelockt werden sollen

Hauptinhalt

In den Innenstädten sind bundesweit immer weniger Menschen unterwegs – so auch in Halle. Damit sich dieser Trend nicht weiter fortsetzt, haben sich Bürgerinnen und Bürger am Mittwoch getroffen und Vorschläge ausgetauscht. Dabei wurde zum Beispiel über digitale Angebote, zu hohe Mieten und ein Begrünungskonzept gesprochen. Die Stadt Halle will den Einzelhandel mit einem Wettbewerb stärken.