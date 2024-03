Bildrechte: Carolin Körber

Über die Autorin Carolin Körber studiert seit 2023 den Master Multimedia und Autorschaft in Halle. Nach einem FSJ Kultur in einer Sprachschule beschäftigte sie sich weiterhin mit der Welt der Worte. Sie studierte Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften mit dem Fokus Germanistik und Anglistik in Dresden und schrieb danach für eine Textagentur. Am meisten interessiert sie die Vielschichtigkeit von Kommunikation und wie Missverständnissen zum Beispiel in der Medienproduktion zuvorgekommen werden kann.