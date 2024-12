Jahresrückblick Was im Kulturjahr 2024 in Sachsen-Anhalt wichtig war

Das Kulturjahr 2024 in Sachsen-Anhalt endet ein bisschen, wie es begonnen hat. Denn hier hat das Gedenken an Thomas Müntzer und 500 Jahre Bauernkrieg bereits in diesem Jahr angefangen. Ende Mai wurde in Eisleben die Mitmachausstellung "1525! Aufstand für Gerechtigkeyt" eröffnet, in der sich die Besucher digital oder analog in verschiedene Perspektiven des Aufstands hineinversetzen können.

Dafür habe man sich mit Thüringen und sogar Baden-Württemberg abgestimmt, so der Direktor der Stiftung Luthergedenkstätten, Thomas T. Müller, um gemeinsam an den Bauernkrieg vor 500 Jahren zu erinnern, der zwar viele tausend Menschen das Leben gekostet habe – aber ebenso für die Entwicklung der Demokratie in Deutschland eine große Rolle gespielt habe.

Ausstellung zur Frührenaissance in Moritzburg Halle

Die Moritzburg Halle zeigt seit November 2024 außergewöhnliche Exponate der Kunst- und Kulturgeschichte – von Cranach bis Dürer, um die Entwicklung der "Frührenaissance in Mitteldeutschland" zu veranschaulichen. Beide Projekte, sowohl der Bauernkrieg wie auch die Frührenaissance, gehen im kommenden Jahr weiter.

Bildrechte: Kunstmuseum Moritzburg

Hyparschale lockte mit Banksy